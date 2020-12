CAMPELLO MONTI - 21-12-2020 -- Giunti in cima alla valle Strona appare come d’incanto Campello Monti.

Imbiancato dalla intensa nevicata della passata settimana la sua neve quasi intonsa fa apparire il piccolo borgo valstronese, ma dalle nobili origini Walser e fondato dagli abitanti valsesiani di Rimella, come avvolto da un’aura d’incanto che perfettamente si adatta alla magia del Natale.



Campello Monti, ultima frazione del comune di Valstrona, è disabitato d’inverno se non per la fugace visita di qualche escursionista alpino ed, infatti, la strada che lo collega con Forno è serrata al transito automobilistico fino a marzo, tempo di disgelo.

Salirvi in questo periodo permette di fare una bella scarpinata o sciata per arrivarci ma una volta raggiunto il borgo alpino, dalle variopinte case dagli inconfondibili stilemi alpini, concede di vivere una sensazione ovattata in un ambiente incontaminato, riservato e quasi addormentato, completamente avvolto dalla montagna bianca o verde a seconda delle stagioni.

Durante il tragitto da Forno concede, anche spesso, di incontrare ogni tipo di flora e fauna che da tempo hanno rinselvatichito i versanti valligiani: anche qualcuno assai poco raccomandabile, per cui è consigliato non indossare assolutamente un “cappuccetto rosso”!!



Foto di Morena Cerutti