PETTENASCO -22-12-2020 -- L’Associazione Pro Loco Pettenasco Nostra ha ideato due iniziative volte a coinvolgere i bambini frequentanti le scuole del paese.



“Disegni di Natale” è la proposta pensata per la Scuola dell’Infanzia che ha visto impegnati i piccoli alunni, guidati dalle maestre Doris e Francesca, nella realizzazione di opere artistiche ispirate al Natale e se i più piccoli hanno raccontato il loro Natale con disegni e colori, i bambini più grandi della Scuola Primaria hanno creato, per l’iniziativa “Parole di Natale”, dei testi ispirati a questo periodo tanto ricco di significati importanti.



Tutti gli elaborati -sia quelli della Scuola dell’Infanzia, sia quelli della Scuola Primaria- sono già visibili sulla pagina Facebook “Pettenasco Nostra” e, ora più che mai, è bellissimo lasciarsi coccolare dai pensieri fatti di colori e parole di questi bambini…

A causa della pandemia in corso, in questo 2020 a Pettenasco non si è potuta organizzare la tradizionale la festa di Natale con le consuete premiazioni in piazza, per questo motivo l’Associazione Pro Loco Pettenasco Nostra, in accordo con le insegnanti delle della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, ha deciso di donare alle due scuole materiale didattico utile a tutti gli scolari.



r.a.



Nella foto: l’albero della Scuola dell’Infanzia di Pettenasco realizzato con gli addobbi fatti dai bambin