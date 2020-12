GRAVELLONA TOCE - 23-12-2020 - Il sindaco Giovanni Morandi risponde all'interpellanza dei consiglieri di minoranza Salvatore Nocilla e Paola Battaglia a proposito della vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'azienda appaltatrice dei lavori al palasport di Gravellona e due dipendenti comunali con l'ipotesi di corruzione, truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Vicenda che, ricordiamo, vede estraneo il Comune. Scrive Morandi:

La notizia a cui fanno riferimento i Consiglieri Nocilla e Battaglia nell’interpellanza è stata appresa

dagli organi di stampa anche da parte dell’amministrazione.

Al momento pertanto i rapporti fra l’amministrazione comunale, in qualità di soggetto committente dei lavori, e l’impresa affidataria dei lavori così come la società che si è aggiudicata la Direzione Lavori sono del tutto nella norma come nel corso di tutto lo svolgimento dei lavori.

Tali lavori relativi all’appalto in corso risultano conclusi e sono attualmente in corso le operazioni di

collaudo. Le lavorazioni hanno subito alcuni ritardi attribuibili alla problematica correlata alla pandemia

in corso ed alle difficoltà di approvvigionamento di alcune forniture. Tali circostanze hanno comportato la concessione di alcune proroghe della fine dei lavori.

Ora tuttavia tutte le lavorazioni edili risultano concluse ed il collaudatore ha già effettuato i primi collaudi statici ed è in corso di redazione il collaudo tecnico-amministrativo che si prevede possa concludersi nel corso delle prossime settimane.

In ogni caso, nella speranza che la vicenda si possa chiarire con celerità, l’Ufficio tecnico e le figure

tecniche incaricate proseguiranno nelle operazioni in corso, non avendo alcun provvedimento generato

impedimento alla prosecuzione delle attività cantieristiche.

Sono inoltre in corso di affidamento alcune lavorazioni accessorie inserite nel Quadro Economico quali somme a disposizione dell’amministrazione che prevediamo si possano concludere nel corso dei prossimi due mesi.

Naturalmente nel momento i cui avremo notizia ufficiale di avvio di qualsivoglia processo, in cui l’amministrazione comunale fosse interessata come parte lesa, dovrà essere incaricato un legale di fiducia per la costituzione di parte civile.

Nell’ambito di tale vicenda si specifica inoltre che l’andamento del cantiere, e di tutte le attività

connesse, è sempre stato seguito con attenzione e zelo da parte dell’amministrazione per quanto possibile nel perimetro delle proprie competenze; sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista amministrativo, sono state effettuate tutte quelle verifiche e quei confronti con i diversi attori coinvolti sempre nell’ottica di un corretto ed efficace proseguimento dei lavori. Al fine di completare i lavori in maniera da rendere la struttura fruibile e omologabile ai più alti livelli sportivi, proprio per la natura di valenza provinciale dell’opera, è stato fornito tutto il possibile supporto e confronto anche nell’ottica di adeguamento concreto alle dinamiche normative che hanno caratterizzato il settore dell’impiantistica

sportiva in questi ultimi anni. E’ proprio in virtù di questo rigore e questa attenzione che siamo rimasti sorpresi e stupiti dall’esito delle indagini che sapevamo essere in corso, ma che mai avremmo immaginato potessero sfociare in capi d’accusa e provvedimenti così pesanti, a carico di diversi soggetti per i quali restiamo fiduciosi della possibilità che ne venga chiarita la posizione. Siamo sempre stati e continueremo ad essere fiduciosi nel lavoro della magistratura e siamo sicuri che l’enorme lavoro svolto in un anno e mezzo di indagini possa portare in breve tempo alla consacrazione della verità storica di quanto avvenuto attribuendo a ciascuno la propria giusta responsabilità.

Il Sindaco

Dr. Giovanni Morandi