ORTA SAN GIULIO - 24-12-2020 -- Orta San Giulio ha una nuova centenaria e chissà che bella festa ci sarebbe stata in suo onore se non ci fosse stata la pandemia!

Proprio giovedì 24 dicembre, Gemma Lunati Morea raggiunge l’ambito traguardo e Giorgio Angeleri, sindaco di Orta San Giulio, le dedica questo bel pensiero: “ Cara Gemma, ricordo ancora quando, appena arrivato dal Perù, la nonna Maria mi mandava a fare la spesa nel tuo negozio pieno di tutto. E tu lì dietro il bancone organizzavi e servivi senza mai fermarti e poi, nei tuoi quadernetti segnavi la spesa fatta. Indelebile immagine di un tempo. Una generazione che ha superato una guerra e che ha visto tutte le innovazioni che hanno cambiato il mondo della comunicazione. Oggi sono felice di poterti augurare un compleanno, per i tuoi 100 anni, speciale per te, nella gioia della famiglia e degli amici. Un abbraccio forte da Giorgio e da tutta la Comunità Ortese.”

La sig.ra Gemma, ospite dall’ottobre 2019 della Fondazione SS. Bernardino e Marta di Orta, è stata figlia e madre di due primi cittadini: Giuseppe Lunati, per 50 anni sindaco, podestà, commissario prefettizio e ancora sindaco di Orta e di comuni vicini, e Fabrizio Morea che dal 1975 segue le orme del nonno ricoprendo la carica di sindaco dal ‘99 al 2004 e ancora oggi in consiglio comunale.

Gemma ha vissuto il secolo conoscendo gli orrori della guerra con il fratello internato in Russia, ma tiene anche a ricordare di essere ormai l’unica ortese rimasta ad aver indossato negli Anni ’40/42 i panni della damigella di Maria Denis e Nino Besozzi nel film “La Maestrina” di Giorgio Bianchi, o con Assia Noris e Gino Cervi per “Una romantica avventura”, di Mario Camerini.

“Sono in una struttura accogliente dove non mi manca nulla - ha detto la sig.ra Gemma al figlio in un breve saluto telefonico- ma non posso festeggiare nulla e la mia gioia sarebbe poter abbracciare tutti” .

r.a.