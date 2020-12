PETTENASCO - 27-12-2020 -- Di parcheggi a pagamento a Pettenasco si parla già da un po’ di tempo e il 2021 sarà sicuramente l’anno dell’introduzione di importanti novità.

L’amministrazione comunale del comune rivierasco creerà, infatti, parcheggi blu in via Morea, via Passeggiata a Lago e via Nichini.



“Nel corso degli anni abbiamo notato che ci sono molti turisti che arrivano a Pettenasco, lasciano l’auto tutto il giorno e poi o vanno in altre località o si fermano da noi senza però spendere quasi nulla nelle attività commerciali del nostro Comune -precisa il vicesindaco Mauro Cagnoli- . Questo non va bene per cui abbiamo deciso di intervenire con questa novità dei parcheggi a pagamento che verranno attivatati presumibilmente entro la prossima estate”.

r.a.