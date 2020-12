CASALE CORTE CERRO - 30-12-2020 -- L’Associazione per la Promozione dell’Anziano di Casale Corte Cerro ha partecipato al “Bando Covid” pubblicato dal CST (Centro Servizi Territoriali) con il progetto dal titolo: “Controlla il livello di ossigeno”, che prevede l’acquisto di 30 saturimetri che vengono messi a disposizione dei medici che operano sul territorio casalese.



E’ ormai assodato che COVID 19 colpisce prevalentemente l’apparato respiratorio e, come conseguenza della malattia, tra i primi sintomi si presentano difficoltà respiratorie dovute alla minore ossigenazione del sangue.



L’Associazione per la Promozione dell’Anziano, in collaborazione con i medici, ha deciso di intervenire a sostegno degli anziani più fragili comprando e rendendo disponibili gli apparecchi per il controllo dell’ossigenazione del sangue -i saturimetri- che i medici stessi assegneranno ai propri pazienti a rischio al fine di mantenere un controllo regolare dell’ossigenazione del sangue e intervenire tempestivamente in caso di aumento del rischio.



“Un grazie particolare ai volontari, ai medici che collaborano in questa utile iniziativa e soprattutto al CST che ha riconosciuto il valore del progetto e lo ha finanziato…” – si legge in una nota dell’Associazione per la Promozione dell’Anziano.