OMEGNA - 31-12-2020 - Il 2020 si chiude con una ventata di buone notizie che faranno sorridere i tifosi. La Paffoni Fulgor Basket, infatti, annuncia l’arrivo di due rinforzi per la prima squadra, oltre a poter festeggiare la vittoria nell’allenamento congiunto contro Robur et Fides Varese per 77 a 65.

In cabina di regia, anche per sopperire alla temporanea assenza di Procacci, arriva Cesare Zugno, giovane playmaker classe ’98 lo scorso anno in forza a Bisceglie (quasi 5 punti di media in 15’ a partita in campo). Per coach Andreazza rinforzi in arrivo anche vicino a canestro: Emanuel Terreni, che si sta allenando da ormai diverse settimane con i rossoverdi, sarà a tutti gli effetti un elemento della nostra Serie B.