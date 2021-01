GRAVELLONA TOCE - 01-01-2021 -- Sono centoquindici i posti disponibili per il servizio civile universale tra il VCO e Novara. Cinque sono i posti riservati alla città di Gravellona. I ragazzi dai 18 ai 28 anni possono inviare la propria candidatura online entro le ore 14:00 dell’8 febbraio 2021. Il servizio dura dodici mesi per un compenso mensile di euro 439,50. Per informazioni aurive.it (H.B.)

Nessun Iframes