ARMENO -02-01-2021 - Mercoledì 6 gennaio ad Armeno arriva la befana Alina!

La simpatica vecchietta, curiosa e tecnologica, incontrerà tutti i bambini in videoconferenza su Meet alle ore 14.30 e in vista di questo appuntamento speciale ha fatto un invito a tutti i suoi piccoli e grandi amici.

Eh si, la befana chiede espressamente ai bambini di prepararsi al suo arrivo facendo dei lavoretti: dai piccoli della Scuola dell’Infanzia desidera ricevere un disegno che la rappresenti, agli studenti della Scuola Primaria chiede una filastrocca e ai ragazzi della Secondaria chiede indovinelli, barzellette o aneddoti curiosi.

La befana Alina è molto precisa e nel suo messaggio specifica che: “Tutto deve essere preparato entro domenica 3 gennaio 2021, il mio sacco è sotto il portico del Municipio e per ogni scuola ci saranno dei vincitori!”



r.a.