ORTA SAN GIULIO - 03-01-2021-- Dopo un 2019 senza fiocchi rosa o azzurri sulle case dell'antico borgo, nello scorso 2020 sono state ben cinque le nascite a Orta San Giulio.



Una notizia bellissima che in questo periodo in cui il mondo sta facendo i conti con la pandemia da Coronavirus, assume un significato ancora più speciale che profuma di fiducia e speranza.

La nascita di Maya, Nicole, Otis, Bianca e Ludovica non solo ha donato grande gioia alle rispettive famiglie ma ha anche generato un ottimismo generale in tutta la popolazione e, in particolare, nel sindaco Giorgio Angeleri che sulla pagina Facebook del comune di Orta San Giulio ha definito la nascita di questi bambini: “…Una splendida notizia di speranza nel futuro”.

E’ indubbio che nascita di un figlio, oltre ad essere una gioia immensa, rappresenta un grande momento di responsabilità ed impegno anche da un punto di vista economico e proprio per questo, per essere accanto alle famiglie ortesi, il sindaco Giorgio Angeleri dichiara che anche in questo 2021 ci sarà un bonus per ogni bimbo nato il cui importo è ancora in fase di definizione da parte dell'amministrazione comunale.

r.a.