GRAVELLONA TOCE - 04-01-2021 -- Appesi due striscioni sul comune di Gravellona per aderire alla campagna Amnesty International “Verità per Giulio Regeni” e “Libertà per Patrick Zaki”.

Giulio Regeni era un dottorando italiano all’università di Cambridge. È rapito e ucciso nel 2016 in Egitto. Il suo corpo venne ritrovato con evidenti segni di torture in una prigione dei servizi segreti egiziani. Nello stesso anno Amnesty International apre la campagna “Verità per Giulio Regeni” per fare luce sulla sua morte.

Patrik Zaki, attivista egiziano, frequentava un master all’università di Bologna quando è stato arrestato a febbraio 2020 dalle autorità egiziane. È stato torturato e tutt’ora si trova in detenzione. È stato accusato di “istigazione a crimini terroristici" da parte della magistratura egiziana. Amnesty International porta avanti la sua campagna “Libertà per Patrik Zaki” sostenendo che sia “un prigioniero di coscienza detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media”.

Il sindaco Gianni Morandi scrive sulla sua pagina facebook: “Ci associamo a tutti quelli che credono nella difesa dei diritti umani come priorità assoluta, da rivendicare con regolarità ed impegno, perché è con il rispetto totale della vita e della libertà di ogni individuo che si costruisce un mondo giusto e di Pace. Le storie di Giulio e di Patrick e di tutte le donne e uomini che ingiustamente stanno tuttora subendo atroci sofferenze ci ricordano che la nostra libertà di cittadini è un bene a cui dobbiamo prestare un'estrema cura ogni giorno, con attenzione, impegno e la consapevolezza della grande differenza che c’è tra vivere in uno stato di diritto oppure in un uno stato dove i diritti non sono riconosciuti. Ci auguriamo che i loro nomi esposti sul Municipio ricordino a tutti i cittadini chi ha lottato e lotta anche per la nostra libertà e a sostenere direttamente le iniziative di Amnesty International e delle associazioni che difendono i diritti umani”. (H.B)