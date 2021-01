OMEGNA –04-01-2021 – L’amministrazione comunale ha presentato un progetto per la realizzazione di una rotonda all’incrocio tra le vie Alberganti, Comoli e Gramsci.

Il costo del progetto è di circa 300mila euro. La prima proposta venne presentata durante l’amministrazione del sindaco Buzio, quindi non è un progetto recentissimo: il suo scopo è garantire una certa viabilità in una delle zone più trafficate di Omegna. Il progetto sacrificherà un certo numero di parcheggi, all’incirca una decina, mentre la rotonda sarà rasoterra e quindi non impedirà il passaggio di mezzi pesanti, mentre nelle zone circostanti verranno costruite anche delle zone pedonali.



Il progetto di questa rotonda, però, ha ricevuto diverse opinioni contrastanti, soprattutto tra i consiglieri di minoranza che hanno definito “non di importanza” questo progetto, dicendo all'amministrazione di concentrarsi piuttosto su altri progetti che stanno subendo dei rallentamenti.

