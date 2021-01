CASALE CORTE CERRO -05-01-2021-- Si chiama “Quattro cene per Casale” la nuova iniziativa lanciata dalla Pro Loco di Casale Corte Cerro in collaborazione con i ristoranti presenti sul territorio comunale che ha l’obiettivo di rivitalizzare, per quanto possibile vista la situazione attuale, il paese e offrire sostegno concreto a una categoria economica, quella della ristorazione, particolarmente in sofferenza.

Per tre sabati consecutivi i ristoranti Cooperativa di Casale centro, Cicin e Barabba del Gabbio, offrono menù da asporto a prezzo fisso e convenzionato, mentre la pizzeria Vecio Veneto del Gabbio mette a disposizione dei buoni pizza da utilizzare quando si preferisce.

Il primo appuntamento si è svolto sabato 2 gennaio alla Cooperativa, le altre cene casalesi si susseguiranno sabato 9 e 16 gennaio.

Per aderire è necessario prenotarsi entro il giorno precedente la cena chiamando i numeri 335.5268227 oppure 329.0568352.

Per maggiori informazioni e per lasciarsi stuzzicare dai vari gustosi menù si possono consultare la pagina Facebook della Pro Loco Casale Corte Cerro e il sito internet www.casalecortecerro.blogspot.it

r.a.