OMEGNA - 07-01-2021 - Epifania da incorniciare per il fortunato possessore del biglietto della Lotteria Italia numero L297508 venduto a Omegna. Il biglietto rientra infatti tra i 25 premi di seconda categoria, aggiudicandosi 50 mila euro. L'estrazione è avvenuta ieri sera nel corso della trasmissione speciale de I Soliti Ignoti condotta da Amadeus. In questo 2021 ad essere baciati dalla dea bendata sono stati 130 possessori dei biglietti vincenti, divisi in vincite di prima, seconda e terza categoria. Il primo premio da 5 milioni è stato vinto a Pesaro. Relativamente al Piemonte abbiamo altre due vincite da 50mila euro a Cuneo e Torino. Nel Torinese sono stati inoltre venduti 4 biglietti di terza categoria (25mila euro): 2 a Torino, uno a Pinerolo ed uno a Fiano; un altro biglietto da 25mila euro a Caraglio (Cuneo).

