PETTENASCO - 08-01-2021-- Mercoledì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, a Pettenasco c’è stata la premiazione del concorso presepi.

Buona la partecipazione all’iniziativa organizzata dalla Parrocchia dei Santi Audenzio e Caterina in collaborazione con la Pro Loco Pettenasco Nostra. Entro il termine del 27 dicembre, infatti, agli organizzatori sono arrivate via mail le foto di ben 19 presepi, 14 di questi hanno partecipato al concorso, 5 invece sono stati inseriti in una categoria a parte fuori concorso.

Gli organizzatori spiegano che nella categoria fuori concorso sono state inserite le opere realizzate da persone adulte che non è stato possibile far partecipare al concorso dedicato esplicitamente a bambini e ragazzi.

Ha fatto particolarmente piacere, e merita di essere sottolineata, la partecipazione di un presepe fatto ad Amantea -provincia di Cosenza- quest’opera, essendo stata realizzata da un adulto, è stata inserita nella lista speciale.

I vincitori sono stati premiati valutando le caratteristiche generali del presepe, analizzando la natività ed esaminando attentamente l’originalità e i materiali utilizzati.

Tutti i bambini che hanno partecipato hanno ricevuto un attestato e una calza della befana, i primi tre classificati anche un gioco di società; questa la classifica: al primo posto il presepe realizzato dai fratelli Aurora Viola e Filippo, al secondo posto quello dei fratelli Ivan ed Elena, al terzo posto a pari merito quello di Ludovica e quello di Alessia; a tutti gli altri partecipanti un meritatissimo quarto posto pari merito.

