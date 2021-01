OMEGNA -08-01-2021 -- Omegna è sicuramente una zona dall’alto potenziale turistico ed il comune ha deciso di sfruttare il più possibile questo fattore.



L’assessore al turismo, Mattia Corbetta, dice: “Il comune deciso di riqualificare il lungolago Buozzi a zona balneabile, il pontile in questione si estende dalla parte subito dopo la Canottieri fino a Piazza Salera, il costo dell’operazione non è ancora stato deciso poiché i lavori per rendere balneabile il pontile verranno fatti man mano per non avere dei cantieri in piena stagione estiva. Verranno innanzitutto sistemati alcuni guasti presenti sul pontile e poi si deciderà se lasciare le tavole, applicare del prato sintetico o un altro tipo di pavimentazione". Conclude poi l’assessore: “Ai proprietari delle barche verrà riservata una zona a Bagnella dove ormeggiarle; abbiamo deciso di rendere balneabile proprio questa zona perché su altre zone, come quella dei giardinetti, abbiamo altri progetti.”



Sicuramente un progetto molto ambizioso quello del comune, che cambierebbe totalmente il volto di Omegna cercando di portare questa cittadina a livello delle altri grandi località turistiche della zona.



Diego Cataldo