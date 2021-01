ARMENO - 10-01-2021-- Focolaio di Coronavirus a Sovazza, frazione di Armeno, alle pendici del Mottarone. Da qualche giorno il numero delle persone positive al Covid è in crescita e nella giornata di sabato 9 gennaio Mara Maria Lavarini, sindaco di Armeno, è intervenuta con un comunicato ufficiale per fare il punto della situazione.



“La situazione epidemiologica attuale del comune è la seguente: contagiati per covid n° 30. In modo particolare si è verificato un focolaio nella frazione di Sovazza con 20 persone contagiate -si legge nella nota di Lavarini-.La situazione è sotto controllo da parte di tutti gli enti coinvolti. In qualità di sindaco posso assicurare che le persone interessate sono tutte in isolamento fiduciario e monitorate dall’autorità competente. Proprio perché si tratta di una epidemia importante che avviene attraverso il contatto -continua Lavarini- si invita espressamente ad evitare ogni forma di aggregazione e soprattutto a non sottovalutare i sintomi quali febbre, mal di testa, malessere generale, assenza di gusto e/o olfatto, presenza di un positivo nel nucleo familiare. E’ consigliabile consultare il proprio medico di base, isolarsi in attesa di verificare l’effettivo stato di salute. E’ giusto ricordare che non è sufficiente tutelare la propria salute ma occorre salvaguardare anche quella altrui. Si confida nella collaborazione attiva di tutti, con il rispetto delle restrizioni richieste per il bene collettivo. Da lunedì -conclude Lavarini nel suo comunicato- il servizio di vigilanza comunale sarà molto rigoroso ed intransigente verso chiunque trasgredisca”.

r.a.