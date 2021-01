POGNO –11-01-2021 -- Il Comune di Pogno tramite un'apposita ordinanza rende noto che nei giorni 11-12-13 gennaio avrà luogo l'intervento da parte dell'Esercito Genio Guastatori del 32esimo Reggimento Alpini di Fossano e con il supporto dei gruppi di Unità Protezione Civile Sezione Alpini di Omegna, dell'AIB di Oleggio coordinati dall'AIB di Pogno, per la rimozione del materiale detritico di risulta nel Rio Sant'Antonio all'altezza di via Valsesia. L'intervento si ritiene indispensabile a seguito dell'evento alluvionale del 2-3 ottobre scorso in accordo con la Regione Piemonte. (A.P.)

