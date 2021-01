AMENO- 11-01-2021-- Le idee per quest’anno appena iniziato ci sono, sono tante e tutte interessanti, in particolare Elisabetta Bedoni, portavoce delle Tricottine, annuncia che la novità di questo 2021 è il progetto denominato “Pomeriggi del saper fare”.

L’idea che sta alla base di questa futura iniziativa è quella di organizzare dei momenti di ritrovo durante i quali le Tricottine metteranno a disposizione il proprio sapere con l’intento di coinvolgere in modo particolare le nuove generazioni che, a volte, non hanno molta familiarità con tutti quei saperi antichi che sono un vero e proprio patrimonio ricco di significato.

Durante questi incontri volti a tramandare e condividere esperienze e abilità alcune Tricottine insegneranno, ad esempio, a lavorare la lana, altre sveleranno i segreti dell’uncinetto e del ricamo, altre ancora illustreranno come preparare gli oli essenziali e altre presenteranno ricette particolari e racconti.

Al momento non è possibile dire quando il progetto inizierà in quanto la difficile situazione che sta affliggendo il mondo intero non consente di fare programmi precisi; la cosa certa è che appena sarà possibile farlo, i “Pomeriggi del saper fare” inizieranno e la partecipazione sarà gratuita.

Merita attenzione il fatto che le Tricottine stanno anche continuando amorevolmente a fare coperte, calzine e cuffiette per progetto “Prematuri”, anche questa iniziativa al momento è in stand by a causa dell’emergenza sanitaria in corso ma nonostante ciò le mani d’oro delle Tricottine stanno continuando a realizzare tanti caldi manufatti che, quando le condizioni lo permetteranno, andranno a dare conforto ai tutti quei bimbi bisognosi di un’attenzione in più.

Chi desidera conoscere meglio le Tricottine e avere maggiori informazioni sulle loro varie attività può cercare il gruppo su Facebook oppure può scrivere una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

r.a.