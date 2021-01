OMEGNA - 11-01-2021 - "Una grande vittoria che dimostra che il lavoro paga e che questa Paffoni è sulla strada giusta" fa sapere la società omegnese. Il blitz al Carisport di Cesena, maturato grazie ad un secondo tempo di enorme personalità, significa secondo successo consecutivo per i rossoverdi, la cui classifica ora torna a sorridere. Un referto rosa arrivato grazie ad una prestazione matura ed al collettivo che sta crescendo giorno dopo giorno. “Un successo che ci voleva, che dà continuità a quanto fatto contro Rimini e che dimostra che è la palestra a fare la differenza: la ricetta che conosco è da sempre il lavoro e noi da un paio di settimane stiamo facendo le cose come volevamo ed i risultati si vedono sul parquet. Ora però non vorrei passare dalla depressione all’esaltazione: abbiamo ancora troppi alti e bassi – le parole di coach Andreazza – e, sebbene con il pieno di fiducia fatto in queste ultime due partite, dobbiamo pensare ad Alba con grande umiltà“.

Tigers Cesena-Paffoni Fulgor Omegna 73-77

Fulgor: Balanzoni 20, Prandin 13, Del Testa 12, Scali 11, Sgobba 11, Artioli 6, Zugno 4, Terreni, Neri, Procacci NE, Segala NE, Giardini NE. All Andreazza

Foto: Stefano Albanese