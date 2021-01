OMEGNA - 12-01-2021 -- L'assessore ai servizi sociali e alle politiche di assistenza Sabrina Proserpio, ha annunciato diverse iniziative nel sociale in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio.



Con il supporto di casa Mantegazza e la cooperativa sociale Aurive, verrà aperto un servizio di lavanderia sociale destinato agli Over 65 che vivono da soli e possono avere difficoltà nel lavare i propri vestiti. Potranno usufruirne anche persone in evidente difficoltà economica.



Nell’edificio delle ex scuole di Crusinallo, invece, le associazioni di volontariato avranno la possibilità di svolgere le proprie attività, se iscritte alla Consulta del Volontariato



Nello stabile si trasferirà anche il Centro Servizi del Volontariato che prima si trovava nella Villa Liberty posizionata nel parco del Forum.



L’amministrazione comunale, inoltre, sta lavorando insieme ad ATC Nord Piemonte, per trasformare l’immobile ex Sempioncino in 5 mini alloggi che verranno assegnati a delle famiglie presenti nella graduatoria.



Diego Cataldo