OMEGNA - 12-01-2021 - La sesta giornata del Campionato di Basket di serie B accorcia ulteriormente una classifica che inizia a prendere forma secondo quelli che, a detta degli addetti ai lavori, potevano essere i valori (sulla carta) delle squadre. Situazione d’emergenza Covid, poco tempo per preparare la stagione, grande coraggio e grinta messi in campo da squadre underdgos hanno fatto sì che il girone A1 arrivasse all’ultima giornata di andata con tante protagoniste e un affascinante alone di incertezza.

La Fulgor c’è, finalmente. I ragazzi di coach Andreazza trovano continuità di gioco e di risultato, sbancando il parquet del Carisport di Cesena. Fatica, ma vince e conserva il primato Imola, che supera 71 a 61 una mai doma Alessandria, ancora a caccia del primo referto rosa stagionale. Due punti ai vertici anche per Faenza: la Rekico di coach Serra vince in rimonta, dopo un overtime, il derby contro Rimini, ancora a secco in questo inizio di 2021. Chiudiamo con la prestigiosa vittoria di Alba al Pala 958: i prossimi avversari della Fulgor piegano la capolista Oleggio, una delle rivelazioni del girone.

CLASSIFICA: Imola, Faenza 10; Rimini, Oleggio 8; Fulgor Basket 6; Alba 4; Cesena 2; Alessandria 0.

PROSSIMO TURNO: Alessandria-Cesena; Oleggio-Faenza; Fulgor Basket-Alba; Rimini-Imola.

(Foto: Stefano Albanese)