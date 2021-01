ORTA SAN GIULIO - 12-01-2021 -- Anche il comune di Orta San Giulio partecipa al bando “Borghi in festival”.



Sul finire del 2020 il Mibact - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha pubblicato l’avviso pubblico “Borghi in Festival - Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori” dal valore di 750.000 euro, per il finanziamento di attività culturali finalizzate a favorire la rigenerazione culturale, turistica ed economico-sociale dei piccoli Comuni italiani.

“L'avviso pubblico mira a valorizzare i percorsi di rigenerazione culturale, sociale, economica, urbana, partiti in questi anni nei borghi -precisa in una nota il Sottosegretario Mibact Anna Laura Orrico-. L’obiettivo è mappare e raccontare le buone pratiche già attive sui territori e promuoverne di nuove, in modo che le esperienze di successo possano essere riprodotte altrove, che le competenze acquisite da una comunità possano essere trasferite ad altre comunità. Ma non è tutto. Vogliamo anche spingere i Comuni ad agire in una logica di filiera, facendo rete con altri Comuni e attivando forme di partenariato interne, che coinvolgano attori istituzionali, privati, residenti”.



Il finanziamento erogabile prevede un limite massimo di 75.000 € per i Comuni che partecipano singolarmente e di 250.000 € per i Comuni che partecipano in rete e i progetti proposti potranno essere realizzati da aprile a luglio di quest’anno ovviamente con una programmazione pensata nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Covid-19.



“Il Comune di Orta San Giulio si è attivato fin da subito per cogliere questa importante opportunità di sviluppo culturale e turistico per il territorio ed, insieme al Comune di Miasino e a molte altre realtà del territorio, ha elaborato l’idea denominata “Riviera d’Orta San Giulio Creativa” - dichiara Giorgio Angeleri, sindaco di Orta San Giulio”.



L’ambizioso progetto vuole cogliere tre macro-obiettivi, nello specifico: riviera d’Orta San Giulio Hub della Creatività-momenti di scoperta, formazione ed approfondimento di eccellenze professionali e artistiche presenti sul territorio che possono essere moltiplicatore di dinamismo economico ed indotto occupazionale; Riviera d’Orta San Giulio Terra di Meraviglia e Genio - circuito di scoperta e valorizzazione delle dimore storiche e delle eccellenze artistiche del territorio; OrtaMia Oggi – digital tour, mappe interattive e contest per diffondere la storia e le bellezze del lago d’Orta San Giulio ricordando la figura di Mario Soldati.

In e con questo progetto il Comune di Orta San Giulio pone quindi la sua attenzione sulle tante eccellenze del territorio, l’idea progettuale, infatti, abbraccia il Sacro Monte di Orta, le belle e importanti dimore storiche, le pregevoli realtà artigianali e professionali e molto altro ancora

Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 15 gennaio 2021.

r.a.