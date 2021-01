OMEGNA - 13-01-2021 -- Anche quest’anno il Comune di Omegna figura tra i partner pubblici di Aurive, cooperativa sociale di Novara capofila del progetto Servizio Civile destinato ai giovani dai 18 ai 29 anni di età (non compiuti), che hanno tempo fino al prossimo 8 febbraio per presentare la propria candidatura online.



Il servizio, che dura 12 mesi e prevede un orario medio settimanale di 25 ore, è retribuito con un compenso mensile di 439,40 euro e, a Omegna, prevede la copertura di 12 posti dei 47 disponibili nel Verbano Cusio Ossola: due presso l’Ufficio Cultura, due al Turismo, due per il servizio alla Biblioteca comunale, due per il Parco della Fantasia “Gianni Rodari”, tre al CISS Cusio, e l’ultimo alla RSA Lagostina.



Come puntualizzato dall’assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Omegna, Sara Rubinelli, si tratta "di progetti di grande spessore che includono attività di assistenza a disabili e anziani, educazione e animazione culturale, attività presso biblioteche e nei campi del turismo e della tutela ambientale, utili per un primo inserimento lavorativo specie per i soggetti NEET, acronimo inglese con il quale si indicano i giovani che né studiano né lavorano e per i quali la didattica a distanza imposta dall’emergenza sanitaria in corso ha determinato un’ulteriore impennata di casi di abbandono scolastico".



Proprio pensando a loro, la cooperativa sociale Aurive, che da oltre un decennio è punto di riferimento nella gestione dei progetti di Servizio Civile nelle province di Novara e nel VCO, ha lavorato - anche in un anno complicato come il 2020 - per consentire a oltre 90 ragazze e ragazzi di vivere la propria esperienza grazie all’attivazione di collaborazioni online.



Da parte dei referenti di Aurive che seguono i ragazzi e scrivono i progetti per il Servizio Civile, Andrea Avogadro e Luca Martelli arriva la raccomandazione a chiedere una consulenza gratuita agli esperti Aurive per orientarsi al meglio.



"Il Servizio Civile – hanno sottolineato i referenti di Aurive – rappresenta un’opportunità di reddito, ma è anche un’esperienza professionalizzante che consente di mettersi al servizio della propria comunità. Per questo suggeriamo a tutti i giovani interessati di non aspettare l’ultimo momento per presentare la propria candidatura ai progetti ma di rivolgersi a noi per un indirizzamento utile anche a non sottovalutare posti spesso lasciati per ultimi, come gli impieghi nel volontariato sociale e nelle RSA che, invece, aprono a interessanti prospettive di impiego".



Per conoscere tempi, modalità e requisiti di iscrizione è possibile:

- consultare il sito www.aurive.it/servizio-civile-bando-2020/

- telefonare o inviare un messaggio Whatsapp al numero 338-3868640

- scrivere una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.