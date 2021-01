OMEGNA - 14-01-2021 - La Paffoni Fulgor Basket comunica che Samuele Giardini non farà più parte del roster rossoverde. Il saluto della società cusiana: "A Samuele va un sincero grazie per quanto fatto in questi quattro mesi, sempre con grande professionalità e con un comportamento esemplare. A lui un augurio per una splendida prosecuzione della sua carriera".

