OMEGNA- 15-01-2021-- La sezione VCO Onlus di LILIT (Lega italiana per la lotta contro i tumori) segnala che nessuna raccolta fondi autorizzata per la ricerca sui tumori infantili. Il richiamo arriva direttamente dal presidente della sezione che ha ricevuto segnalazioni di persone che chiedono offerte in denaro a nome e per conto dell’associazione.

“Il nostro ufficio è stato informato di una raccolta fondi porta a porta sul tema dei tumori dei bambini che è in corso a Omegna - si legge nel comunicato della LILT- La Lega Italiana per la lotto contro i tumori, Sezione del Verbano Cusio Ossola, ci tiene a precisare che non sono in corso raccolte fondi sul tema dei tumori infantili a lei riconducibili e che gli unici autorizzati a raccogliere donazioni per la LILT sono i volontari ufficialmente iscritti, che non svolgono questa attività porta a porta in nessuna parte della provincia del VCO, ma solo in luoghi pubblici (banchetti in aree pubbliche autorizzate) o presso la sede dell'associazione.”