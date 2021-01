ARMENO - 16-01-2021 -- Continua ad aumentare il numero delle persone positive al Covid ad Armeno.

Il sito della Regione Piemonte alla data di giovedì 14 gennaio evidenziava 44 soggetti positivi in paese alla data del 14 gennaio e questo dato non è per nulla tranquillizzante se si considera che a inizio settimana, lunedì 11 gennaio, i positivi erano 30.

Numeri in salita, quindi, che ovviamente vengono tenuti sotto controllo dalle autorità competenti, in primis dal sindaco Mara Maria Lavarini che abbiamo contattato per fare il punto della situazione: “Armeno è un paese di 2150 abitanti; l’Amministrazione Comunale si avvale di tutte le strategie di sua competenza, quali contatto, monitoraggio e controllo di tutti i casi di contagio. Anche le scuole sono gestite con rigore e senso di responsabilità. Ora grazie al Progetto Scuola Sicura anche i ragazzi di 2° e 3° Secondaria potranno aderire allo screening periodico con il tampone rapido. La maggioranza della cittadinanza è dotata di senso civico e sicuramente Armeno supererà la criticità del momento", conclude il sindaco Lavarini.

r.a.