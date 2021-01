OMEGNA -17-01-2021-- Alla stazione di Omegna-Crusinallo sono stati trovati rifiuti nei pressi delle zone erbose che circondano l’edificio. Sono stati ritrovati rifiuti di ogni genere alla stazione, dalle bottiglie di alcolici, probabilmente lasciati li da persone che erano uscite per bere ,a veri e propri sacchi della spazzatura, oltre a numerose cartacce e mozziconi di sigaretta. E’ davvero un problema che una cittadina come Omegna non possa contare sull’educazione e il buon senso dei suoi abitanti.

Diego Cataldo