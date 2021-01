ARMENO-18-01-2021-- Con una nota pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, l’Amministrazione di Armeno invita a prestare particolare attenzione a telefonate mirate a chiedere aiuti per familiari e parenti: “Si invita tutta la popolazione e soprattutto si invitano le persone anziane a diffidare di telefonate di richiesta d’aiuto per congiunti, familiari, parenti – si legge nel comunicato del Comune - Generalmente chi telefona si presenta come volontario benevolo che, a conoscenza di difficoltà per malattie e/o per problemi economici di un componente della famiglia, si rende disponibile a prestare servizio nell’intento di risolvere il caso. Ma per intervenire vengono rivolte richieste di soldi, donazione di beni preziosi…. E’ consigliabile verificare la veridicità delle informazioni ricevute, prima di rispondere positivamente all’ingresso in casa. Nel nostro comune si sono già verificate in questi giorni telefonate sospette”.

r.a.