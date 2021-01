OMEGNA - 19-01-2021 - Gianni Rodari e la Russia, un legame che continua ancora oggi come conferma la proposta della casa editrice di Mosca Eksmo, che, per festeggiare il centenario della nascita dello scrittore omegnese, ha lanciato il concorso “Le avventure di Cipollino nel paese delle Avanguardie”. Un concorso aperto a tutti, artisti di professione e non per ricordare Rodari e i 70 anni dall'uscita de "Le Avventure di Cipollino", apparse per la prima volta sulle pagine del Pioniere, la rivista italiana per la gioventù comunista diretta allora dallo stesso Rodari. Nel 1953 il libro fu tradotto in russo e pubblicato in URSS con enorme successo. Ad accompagnare le avventure del protagonista, tavole illustrate secondo lo stile imperante oltre cortina: il realismo socialista. Di fatto il successo fu tale che l’opera di Rodari è ancora oggi conosciutissima in Russia.

Da quelle immagini in colori decisi e linee ben rimarcate prende spunto il concorso che chiede ai partecipanti di realizzare i propri disegni, raffiguranti i personaggi delle “Avventure di Cipollino” nello stile delle Avanguardie sovietiche degli anni ‘20. I disegni possono essere caricati direttamente sul sito del concorso (https://eksmo.ru/100rodari/it/) entro il 23 aprile 2021. Il premio è la pubblicazione di una nuova edizione del libro, in russo e in italiano, con le illustrazioni vincitrici. A selezionarle, una giuria internazionale composta tra gli altri da Oleg Novikov (presidente di Eksmo-AST); James Bradburne, (direttore della Pinacoteca di Brera); Francesco Brioschi (editore); Daniela Rizzi (direttrice dell'Istituto di Cultura di Mosca) e Francesco Forte (Console Generale a Mosca).

