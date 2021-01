OMEGNA - 19-01-2021- Ipotizzata una riapertura, seppur limitata, della galleria di Omegna. È quanto emerso dall’incontro di questa mattina tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi con l’amministratore delegato e direttore generale di Anas Massimo Simonini, nel quale sono stati affrontati i temi più urgenti di messa in sicurezza delle strade in Piemonte.

Anche la galleria di Omegna è stata oggetto dell’incontro odierno per cui, fanno sapere dalla Regione, Anas ha preso l’impegno di realizzare l’analisi per un piano di riapertura al traffico della galleria per un utilizzo ‘di minima’ in sicurezza, che potrebbe concretizzarsi in un senso unico alternato. "Anche se non potrà essere subito aperta al traffico in maniera completa – spiegano il presidente Cirio e l’assessore Gabusi – questa riapertura permetterà di sgravare il paese di Omegna dal traffico dei mezzi pesanti migliorando così la mobilità locale e abbattendo l’inquinamento acustico e ambientale".

Nessun Iframes