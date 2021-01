GRAVELLONA TOCE - 22-01-2021 -- Incidente stradale a Gravellona Toce, in corso Roma vicino al supermarket poco dopo mezzogiorno di venerdì 22 gennaio. L'auto incidentata è rimasta sulla strada per qualche tempo. Sul posto anche due volanti della Polizia stradale. Il traffico non ha comunque subito gravi rallentamenti. (H.B)

Nessun Iframes