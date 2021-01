OMEGNA - 24-01-2021 -- Slitta la ripresa per le attività della ludoteca di Omegna.

“Saremmo dovuti partire questo fine settimana e avevamo già sia sabato sia domenica completamente sold out -spiega Alberto Poletti direttore del Forum di Omegna-; il Comune ci ha però comunicato che c'era un problema alle tubature della biblioteca che sta sopra di noi e per non rischiare che questo problema intaccasse anche la ludoteca è stata chiusa la caldaia per cui senza riscaldamento evidentemente non abbiamo erogato il servizio.”

Tutte le persone che si erano prenotate per sabato 23 e domenica 24 gennaio sono state avvisate telefonicamente e ora non resta che aspettare il prossimo week end per vivere tutte quelle occasioni di divertimento intelligente che da sempre caratterizzano le attività della ludoteca.

Ogni sabato e domenica dalle ore 14.30 alle ore 18.00 i bambini troveranno, ovviamente nel pieno rispetto delle disposizioni atte a contrastare il diffondersi del contagio da Covid-19, giochi guidati e laboratori che seguiranno i temi LudoARTE - Rodari e l’arte contemporanea, GEOLudo - i mondi di Giovannino Perdigiorno, TGLudo - la redazione della Fantasia e LudoDESIGN - le forme della fantasia.

Per le prenotazioni: 0323.887233 oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

r.a.