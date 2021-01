OMEGNA - 25-01-2021 -- Giovanni Antonio Cerutti, già Direttore Scientifico dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola “P. Fornara”, e, da inizio 2019, Direttore della Fondazione Marazza di Borgomanero, terrà un intervento online in occasione della Giornata della Memoria.

Il 27 gennaio anche ad Omegna si ricorda la Giornata internazionale istituita nel 2000 per ricordare le violenze della Shoah nel genocidio avvenuto tra il 1939 e il 1945, durante il Secondo conflitto mondiale.

Cerutti, studioso appassionato dei sistemi democratici e della storia del Novecento, così come della storia della Resistenza europea e, in particolare, di quella del novarese e del territorio borgomanerese, condurrà coloro che vorranno seguirlo sulla pagina Facebook del Comune di Omegna in un racconto incentrato su “L’umanità in tempi bui”.



Come sottolineato dall’Assessore comunale alla Cultura e all’Istruzione Sara Rubinelli, che per prima ha promosso l’evento: "È per noi un grande onore poter assistere a questo intervento del Prof. Cerutti che, fin dal 2007, ha accettato di far parte della Giuria del Premio letterario della Resistenza “Città di Omegna”, di cui è stato presidente dal 2012 al 2013. La lezione che andrà online alle ore 20.45 di mercoledì 27 gennaio sarà l’occasione per riflettere insieme anche sul significato della “Memoria” e sull’importanza della “Speranza” al giorno d’oggi".