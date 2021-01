OMEGNA - 26-01-2021 -- Il coordinamento cittadino di FdI Omegna Cusio interviene sulla questione annosa relativa alla riapertura della galleria di Omegna.



"Anzitutto riteniamo che serva coordinare interventi importanti e sostanziali per garantire una riapertura che non sia a spot ma sicura e duratura nel tempo. Ad ogni buon conto la sistemazione della galleria non può prescindere dai lavori di consolidamento che consentano la riapertura del viadotto verso Casale Corte Cerro, poiché non avrebbe senso andare ad intasare la rotonda di via IV Novembre che è già oberata di traffico veicolare - si legge in una nota diffusa - Auspichiamo che il tavolo tra gli Enti porti finalmente a risposte concrete , ma che siano reali e strutturali, nell’interesse di Omegna e del Cusio".