CASALE CORTE CERRO- 28-01-2021-- La pandemia ha costretto Casale Corte Cerro a modificare il programma in occasione del Giorno della Memoria, ma la memoria non si ferma -come ha specificato in una nota il sindaco Pizzi- e quindi è stato comunque dedicato un intenso momento di raccoglimento per questa data così tanto ricca di significato.

Nella mattinata di mercoledì 27 gennaio al Parco delle Rimembranze alla presenza del sindaco Claudio Pizzi si è svolto un momento di raccoglimento e tutta la comunità casalese si è sentita idealmente unita per riflettere e per non dimenticare.