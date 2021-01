OMEGNA - 28-01-2021 --Pronto partire a Omegna un corso di formazione per addetti alle vendite dedicato a chi è disoccupato.

C’è tempo fino alla fine di febbraio per iscriversi al corso gratuito Addetto alle Vendite destinato a ultradiciottenni disoccupati o inoccupati promosso da VCO Formazione – Agenzia Formativa per la Formazione Professionale e l’Orientamento, e finanziato da Regione Piemonte e Fondo Sociale Europeo.

Il corso, espressamente ideato per ultradiciottenni di entrambi i sessi, disoccupati o inoccupati, avrà inizio entro la fine della prima decade di marzo, e prevede 500 ore di lezione (150 ore di stage presso le aziende del territorio).

A fronte del superamento di un esame finale, a cui saranno ammessi coloro che avranno frequentato almeno i 2/3 del percorso formativo, stage incluso, verrà consegnato un attestato finale di qualifica professionale ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013, del Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 e della legge regionale 63 del 13 aprile 1995 e s.m.i..

«Ringrazio pubblicamente VCO Formazione e il suo referente presso la Direzione Generale, il dott. Marcello Avolio, per l’attenzione e la sensibilità a un tema – quello della disoccupazione tra i più giovani – così sentito anche sul nostro territorio -dichiara Sabrina Proserpio, assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche dell’Assistenza del Comune di Omegna-. Lo svolgimento di questo corso per Addetti alla Vendita, che speriamo possa svolgersi quanto più possibile in presenza, fornirà un’opportunità di impiego ai giovani che, ci auguriamo, vorranno impegnarsi in una formazione puntuale e di qualità, quale quella offerta da VCO Formazione».

Per avere maggiori informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere direttamente alla sede di VCO Formazione sita in via XI Settembre 5 a Omegna. Tel.0323/512620 Mail. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.