OMEGNA - 28-01-2021 -- Negli ultimi anni, ad Omegna, si è creata un po' di confusione sulla ZTL.

L'anno scorso, grazie ad un accordo tra commercianti e comune, sono state rese zona ZTL Via Alberganti e Via Cavallotti nel weekend per regolamentare il traffico. Negli ultimi tempi però ci sono stati dei problemi di segnaletica creando confusione sia tra i commercianti che tra i passanti.

Dallo scorso 7 Gennaio però è entrata in vigore nuovamente un'ordinanza del 2018 che prevede la chiusura al traffico di queste vie il sabato, dal mattino fino a mezzanotte. Saranno collocati cartelli di segnalazione e intensificati i controlli.



Diego Cataldo