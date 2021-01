GRAVELLONA TOCE- 29-01-2021-- CNA Piemonte Nord continua a crescere, a potenziare e migliorare sempre più i servizi che offre ad artigiani, piccole imprese, cittadini. Per poterlo fare al meglio adegua anche gli spazi dove vengono erogati, ampliandoli e rendendoli ancora più accoglienti e funzionali.

È il caso dell’ufficio a Gravellona Toce, che dal 1° febbraio 2021 cambia sede e si trasferisce in corso Milano 8. Una scelta che conferma l’attenzione di CNA per la realtà imprenditoriale del VCO e di quest’area territoriale in particolare.

Oltre agli spazi, CNA ha scelto di ampliare anche i giorni d’apertura al pubblico, nell’ottica di essere sempre più presente e vicina agli associati. L’ufficio sarà infatti aperto lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 12.45. Il numero di telefono rimane lo 0323 864348.

“Questo ufficio diventa la nuova ‘Casa degli artigiani’ della zona – afferma Enea Vada, presidente CNA Piemonte Nord area VCO - un luogo dove tutti gli artigiani, le piccole imprese e i commercianti associati, possono sentirsi come in famiglia, dove sono certi di poter trovare persone di fiducia, alle quali affidare gli adempimenti per la gestione della propria attività”.

Il nuovo ufficio è gestito infatti da personale preparato e competente, in grado di affrontare tutte le problematiche inerenti l’attività delle imprese. È possibile rivolgersi a loro con fiducia per tutte le pratiche e i servizi che la CNA Piemonte Nord offre agli associati