OMEGNA - 30-01-2021 -- Il comune di Omegna ha da tempo aderito al patto dei sindaci, adottando il piano di azione per l’energia sostenibile. L’amministrazione comunale ha dimostrato di voler sostenere lo sviluppo dei mezzi di trasporto a basso impatto, come veicoli ibridi o totalmente elettrici. Sul territorio comunale sono già attive diverse postazioni per il rifornimento di tali veicoli.

La giunta comunale ha deciso di concedere ai soli cittadini residenti che hanno dei veicoli elettrici o ibridi, proprio per favorirne l’utilizzo, la sosta gratuita nel parcheggio comunale in Via Verdi gestendolo grazie ad un parcometro, sino al 31 dicembre di quest'anno. La polizia locale rilascerà un apposito contrassegno che verrà distribuito alle persone che ne hanno il diritto e che dovrà essere esposto all’interno del veicolo in maniera ben visibile. Si tratta di un provvedimento sperimentale.



Diego Cataldo