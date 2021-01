OMEGNA- 30-01-2021--Fratelli d'Italia Omegna interviene sulla recente approvazione del Masterplan del Tursmo: "Nel corso dell'ultimo consiglio, dove l'Amministrazione Comunale ha presentato il Masterplan del Turismo per la sua approvazione, le opposizioni hanno dimostrato il loro disinteresse al futuro della Città di Omegna. Pur avendo partecipato (attraverso i propri rappresentanti) alle riunioni del tavolo di lavoro, hanno scelto di astenersi, lamentando uno scarso coinvolgimento e criticando il fatto che la Giunta sia già al lavoro per attuare le idee presenti nel documento finale. Scuse prive di ogni fondamento, che dimostrano che le forze di opposizione hanno come unico interesse quello di contrastare la Giunta Marchioni in vista della scadenza elettorale del 2022.

Per Fratelli d'Italia Omegna, i gruppi del Partito Democratico e Omegna si cambia hanno perso l'occasione di dimostrare agli omegnesi di avere a cuore il futuro della Città. Crediamo che ai cittadini sia ben chiara la distinzione tra chi lavora per trasformare Omegna in città turistica con l'obiettivo di creare posti di lavoro da chi, come le forze di opposizione, ha come unico obiettivo la visibilità personale e l'occupazione di posizione di potere.