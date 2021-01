ALESSANDRIA- 31-01-2021-- La Paffoni Fulgor Basket non brilla, ma contro Alessandria vince e firma il quinto successo consecutivo.

Partenza con il freno a mano tirato per la Paffoni: dopo 4’, con un Ferri in gran spolvero, guida Alessandria 10-5. Perentoria però la risposta rossoverde: Procacci ne mette 7 in fila, imitato da Balanzoni e Artioli, Omegna, così, piazza un break che le consente di andare avanti di 10, sul 22-12. Cloroformio però per i giocatori di Andreazza negli ultimi 3’: amnesia totale e la squadra di Vandoni torna a meno 2 con un contro parziale di 8-0, per il 22-20 del 10’. Secondo quarto equilibrato: un paio di allunghi casalingi, con i dardi del solito Del Testa, ma la Fortitudo non molla. De Paoli e sempre Ferri non sbagliano mai e Alessandria all’intervallo si presenta con solo tre punti da recuperare, 40-37.

Si ricomincia e Giancarli firma il sorpasso sul 46-47, ma poi la Paffoni, senza entusiasmare, prende il comando delle operazioni. Parzialone di 11-0 e la partita viene indirizzata sui giusti binari: al 30’ è 57-49. Balanzoni segna 9 punti nell’ultimo quarto, risultando il migliore dei suoi. La Paffoni fatica, non gioca bene, ma comunque conquista la quinta vittoria di fila. Termina 72-61.