CUSIO -01-02-2021 -- Grande cordoglio in tutto il Cusio per la scomparsa di Maurizio Orlandin, vicepresidente del Cai di Omegna, travolto nella giornata di sabato da una valanga in Valle Maira e deceduto domenica all'ospedale delle Molinette di Torino dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Il Cai di Omegna, sulla propria pagina Facebook ha pubblicato una foto e la scritta "Ciao Maurizio !".



Il Comune di Armeno, presso il quale lavorava come autista dello scuolabus lo ha così ricordato: "Il nostro Comune è in lutto per la perdita dell'autista dello scuolabus, per la dipartita di un marito e di un padre, per la morte di un amico conosciuto da molti. Grazie per essere stato in mezzo a noi, grazie per le puntuali ed affidabili prestazioni date in quindici anni di lavoro dipendente, grazie per essere stato sempre propositivo, grazie per aver guidato e supportato i nostri ragazzi nelle varie uscite, grazie per aver messo a disposizione della comunità le ottime conoscenze del territorio, in forma sempre gratuita e competente. Maurizio sarai nei nostri cuori, ora colmi di tanto dolore!".



Foto credits. pagina Fb Cai Omegna