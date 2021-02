OMEGNA - 02-02-2021-- Nella giornata di lunedì 1°febbraio, l'Omegna Calcio ha ripreso la propria attività sportiva, tutto ovviamente rispettando il protocollo sanitario.

Questa ripresa riguarda però solo ed esclusivamente il settore giovanile, per la prima squadra ci sarà ancora da aspettare il via libera della società.

Dal lunedì al mercoledì ci sarà Matteo Barella, istruttore dell’Udinese Calcio, che allenerà i pulcini e gli esordienti.

Il giovedì e il venerdì ci saranno rispettivamente gli Under 15 e gli Under 16 terminando poi il sabato con gli Under 17.

Una bellissima notizia per i tifosi della squadra e per una città come Omegna che ha sempre dimostrato grande sostegno verso le proprie compagini sportive.

Diego Cataldo