OMEGNA- 04-02-2021--La notte scorsa gli uomini della Polizia di Stato hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di produzione, coltivazione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, un cittadino di origine tedesca residente da anni in Omegna.

Nel corso dell’operazione di polizia, personale del Commissariato di P.S. di Omegna ha rinvenuto all’interno dell’abitazione del 59enne, un consistente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché due serre da interno per la coltura delle piante medesime.

In particolare, sono stati sequestrati circa 130 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana pronta per la consumazione e divisa in numerosi vasetti e scatole, 2 kit completi per la produzione in serra delle piante, un essiccatore, un bilancino di precisione e 24 piante di cannabis di cui alcune in fase di coltivazione e altre già essiccate.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.