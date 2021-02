OMEGNA: - 04-02-2021 -- Per qualche giorno a Roma è comparsa una nuova linea di autobus, la “Fantastica 140”, le cui fermate sono chiari e bellissimi riferimenti alle opere del grande scrittore omegnese Gianni Rodari. E’ quindi proprio vero che la fantasia non ha limiti e anche alle fermate dei bus possono accadere cose meravigliose, anzi… fantastiche!



L’idea, tanto spiritosa quanto geniale, di dedicare una linea di autobus a Rodari è stata segnalata a “Edizioni EL” -importante casa editrice italiana specializzata in libri per ragazzi- che l’ha condivisa sulla propria pagina Facebook con questo messaggio: “AAA. Ci segnalano che a Roma è apparsa una misteriosa linea di autobus, la Fantastica, n. 140. Parte da Stazione Rodari, si ferma a Campidoglio al Pistacchio, a Pantheon al limone, a Piazza Munari... Nei giorni feriali circola fino alle 25, la domenica addirittura tutta la notte, fino alle 33.30. Noi non c'entriamo, ma vorremmo tanto sapere chi è quel genio che l'ha inventata, per dargli un gran bacio in fronte! Qualcuno ha notizie?” E' di oggi la notizia che l?Atac, l'azienda che gestisce il servizio di traposrti pubblico della capitale ha provveduto all'eleiminazione della dicitura di qusta "linea particolare"

r.a.