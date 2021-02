OMEGNA - 04-02-2201 -- Anche ad Omegna nella giornata di venerdì 5 febbraio, alle ore 10, per un intero minuto di orologio, le campane delle chiese cittadine suoneranno a festa in segno di adesione all’iniziativa “ #Per chi suona la Montagna” promossa da b e fortemente voluta dal Sindaco Paolo Marchioni in qualità di rappresentante legale di un comune montano.



Prontamente accolta dal Prevosto Don Gian Mario Lanfranchini, la richiesta soddisfa in pieno quanto richiesto dall’iniziativa promossa dal Direttore di Sciare Magazine, Marco di Marco, e vuole rappresentare “un vero e proprio segnale di rilancio e simbolo di una montagna unita e compatta, da Nord a Sud, da Est a Ovest per dare il segnale forte di comunità resilienti, capaci di cadere e rialzarsi”.



Sempre in una nota diramata da UNCEM si fa presente che l’occasione “vuole essere anche un augurio ai Mondiali di Cortina 2021, che il 7 febbraio prenderanno il via e costituiranno un segno tangibile di rinascita, verso l’appuntamento atteso dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026”.