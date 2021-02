SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - 05-02-2021 -- I vigili del fuoco del distaccamento di Borgomanero sono intervenuti giovedì sera, 4 febbraio, alle ore 21.30 circa in frazione Briallo di San Maurizio d'Opaglio per l'incendio ad un capanno degli attrezzi. In supporto è intervenuta anche una squadra del distaccamento volontario di Romagnano Sesia. Hanno provveduto ad estinguere l'incendio che si stava propagando pericolosamente alle abitazioni circostanti. L'intervento è terminato alle 00.50.

