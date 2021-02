CASALE CORTE CERRO – 05-02-2021 – “Siamo circondati da immondizia, e non ci rendiamo conto che siamo noi che dobbiamo vivere in questo mondo che stiamo distruggendo…” . E’ questa la consapevolezza che ha spronato due giovani di Casale Corte Cerro a darsi fare per liberare alcune aree del paese dai rifiuti abbandonati. Le protagoniste sono Sara Spinazzola e Virginia Zanardi, due ragazze ventenni di Casale che hanno deciso di impegnarsi volontariamente per il paese che tanto amano e così, “armate” di guanti, sacchi, e tutto ciò che occorre per fare pulizia, hanno iniziato a ripulire alcune vie liberandole dall’immondizia e, ovviamente, si sono anche preoccupate di prendere contatti con chi di dovere per il corretto smaltimento dei rifiuti raccolti.

L’iniziativa è nata spontaneamente e, subito condivisa sui social, sta raccogliendo molti apprezzamenti tanto che il gruppo di volontari si sta pian piano arricchendo di nuove energie.

A ben pensarci succede davvero sempre così: c’è chi si lamenta per una situazione e la subisce supinamente aspettando l'intervento di altri e c’è chi, invece, intercettato un problema, con responsabilità e generosità d’animo offre il proprio contributo al fine di migliorare la criticità. Così stanno facendo Sara e Virginia che avendo a cuore il paese in cui vivono e mal sopportando l’indifferenza di alcune persone che usano le strade come una discarica, stanno facendo la loro parte a beneficio della collettività per un oggi e un domani migliore. “Questa iniziativa è partita vedendo un articolo che parlava di un ragazzo di Omegna di nome Luca di 22 anni che aveva appunto iniziato a raccogliere i rifiuti che c'erano per la strada della sua città, da lì abbiamo iniziato a guardarci attorno con maggiore attenzione -raccontano Sara e Virginia-. Abbiamo iniziato a fare un po’ più caso a quello che ci circondava e ci siamo rese conto che c’erano davvero tanti rifiuti…. questa cosa ci ha spaventate e quindi abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto…”.

La questione non è certamente nuova e il problema dell’abbandono dei rifiuti è purtroppo ancora molto diffuso, ma se è vero che alcuni continuano a perpetrare gesti maleducati e incivili, è altrettanto vero che sono sempre di più le persone che non vogliono abituarsi a questo modo di vivere e, mosse da una coscienza attenta e sensibile, s’impegnano per far rifiorire la bellezza dei luoghi in cui vivono. L’encomiabile iniziativa di Sara e Virginia ha raccolto anche il plauso dell’amministrazione comunale di Casale Corte Cerro che su Facebook ha commentato così l’impegno profuso dalle due giovani : “Un gruppo di volontari e volontarie nato spontaneamente sui social network sta ripulendo da rifiuti abbandonati alcune strade del nostro Comune. A loro va un grande ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità casalese. Gesti come questo sono la migliore risposta all’inciviltà di alcuni individui.”



