OMEGNA - 05-02-2021 -- Sarà celebrato sabato, 6 febbraio, alle 14.30 presso il cimitero di Omegna, il funerale di Maurizio Orlandin, vicepresidente del Cai cittadino morto domenica all'ospedale delle Molinette di Torino, dopo essere stato investito da un valanga sabato in Val Maira.



Intanto sia ad Omegna che ad Armeno, sono partite iniziative solidali a favore della molgie e dei figli di Orlandin.

Ad Omegna, gli amici hanno istituito una raccolta fondi insieme all'Associazione Kenzio Bellotti invitando a donare sull'IBAN IT69S0306909606100000173540

e la seguente causale "Donazione figli M. Orlandin". Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



Ad Armeno, dove lavorava come conducente dello scuolabus, 4 febbraio 2021 il Comune ha aperto una raccolta fondi per la sua famiglia. "L'auspicio - si legge sul sito del Comune - sarebbe quello di unire tutti i contributi insieme, così come egli si relazionava e si prodigava senza alcuna distinzione.

Sarà possibile consegnare la propria offerta:

- In Comune, nella cassetta collocata all’ingresso degli uffici di Segreteria

- Presso le scuole

- Pro Loco di Armeno, tramite versamento:

CODICE IBAN IT 97 O 05608 45120 00000001078

Causale: “Donazione Maurizio Orlandin”

- A qualunque altra Associazione/altro gruppo locale che intenda aderire all’iniziativa.

La raccolta sarà aperta fino al 13-02-2021.

I ragazzi del CCR di Armeno, alla presenza dei vari rappresentanti del territorio locale, organizzeranno un incontro per la consegna di quanto offerto, nel rispetto delle norme Covid19 : data ed orario verranno comunicati prossimamente".